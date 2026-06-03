CYNHN、新曲「春を攫った」本日リリース＆MV公開。リスニングパーティー＆YouTube生配信実施も
CYNHNが、新曲「春を攫った」を本日配信リリースした。
本作は、作詞・作曲を渡辺翔、編曲を高橋諒が手がけた楽曲。MVは、安藤大悟監督が『次の春を迎えに行く旅』というテーマに制作し、“春を待つ歌ではなく、自ら春を迎えに行く歌”になっているという。
また、リリースを記念したリスニングパーティーとYouTube生配信が、6月5日20時より開催される予定なので、ぜひチェックしていただきたい。
さらに、11月16日に東京・はZepp DiverCity（Tokyo）にて、グループ史上最大規模となる単独ライブの開催も発表された。
◾️「春を攫った」
2026年6月3日（水）リリース
配信：https://cynhn.lnk.to/Haru-Wo-Saratta
◾️ライブ情報
＜CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-＞
2026年6月29日（月）東京・恵比寿LIQUIDROOM
開場/開演 18:00/19:00
＜CYNHN ONE MAN LIVE 2026(仮)＞
2026年11月16日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
時間：開場18:00 / 開演19:00
関連リンク
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