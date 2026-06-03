CYNHNが、新曲「春を攫った」を本日配信リリースした。

本作は、作詞・作曲を渡辺翔、編曲を高橋諒が手がけた楽曲。MVは、安藤大悟監督が『次の春を迎えに行く旅』というテーマに制作し、“春を待つ歌ではなく、自ら春を迎えに行く歌”になっているという。

また、リリースを記念したリスニングパーティーとYouTube生配信が、6月5日20時より開催される予定なので、ぜひチェックしていただきたい。

さらに、11月16日に東京・はZepp DiverCity（Tokyo）にて、グループ史上最大規模となる単独ライブの開催も発表された。

https://youtu.be/bl3Iktj21oc

https://youtube.com/live/7SJY-TfZ9M8

◾️ライブ情報

＜CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-＞

2026年6月29日（月）東京・恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演 18:00/19:00 ＜CYNHN ONE MAN LIVE 2026(仮)＞

2026年11月16日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

時間：開場18:00 / 開演19:00