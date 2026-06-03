Da-iCEの花村想太が、ソロ名義「SOTA HANAMURA」として、本日6月3日(水)にプレデビューアルバム『ASCEEENSION』をリリースした。本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日(金)に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、eillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる提