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¡ãSOTA HANAMURA Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯6·î11Æü(ÌÚ)¡ÚÅìµþ¡ÛKanadevia Hall 18:00/19:00
2026Ç¯6·î26Æü(¶â)¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë 18:00/19:00
2026Ç¯7·î24Æü(¶â)¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë 18:00/19:00
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¡ãSOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-¡ä
2026Ç¯8·î17Æü(·î)¡ÚÅìµþ¡ÛÆüËÜÉðÆ»´Û 17:30/18:30