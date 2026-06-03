アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、新曲「B.T.G」を本日配信リリースし、MVを公開した。「B.T.G」は、aillyの持つ力強さとまっすぐなメッセージを詰め込んだ楽曲だという。MVは、aillyとして初めて開催されたツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞初日公演となる東京・下北沢シャングリラの密着映像が使われている。ライブ本編の熱量あふれるパフォーマンスシーンはもちろん、開演前の舞台裏やリハーサル風景なども