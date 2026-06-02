Ä¾¶á15»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.421¤ÈÎÌ»ºÂÎÀ©¤Ë¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 4¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.289¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤ÏOPS¤¬700¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæÃæÈ×¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎ¾¥ê¡¼¥°11°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÁ°¤ËÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü