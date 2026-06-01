【牡牛座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?牡牛座「手放す勇気」の先にある「身軽な毎日」なんとなく続けてきたものを抱えたままでは、6月にあなたへ訪れる軽やかな流れにうまく乗れないかもしれません。「これは今の私に本当に必要？」と一度立ち止まることで、お金や人づきあいの景色が驚くほどすっきりと変わっていきます。そして月の中盤を過ぎたころから、思いがけない会