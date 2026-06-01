新浜レオン5月30日、自身二度目となる全国コンサートツアー＜新浜レオン コンサートツアー2026 〜New Beginning〜＞の初日公演を開催した。幕開けを飾った会場は、自身の地元である千葉県の白井市文化会館だ。母校・千葉英和高校ダンス部ら総勢60名以上と圧巻の「LOVE しない？」ダンスを披露するなど大きな盛り上がりをみせた初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。4月15日リリースの1st EP『New Beginning』がオリコン