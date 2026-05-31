カルビーは5月25日出荷分から、「ポテトチップス」などのパッケージを白黒化しているカルビー、カゴメ、日清製粉ウェルナ......パッケージの見直しを各メーカーが次々と発表しており、この流れはしばらく止まらなそうだ。この先、パッケージを簡素化する商品はいったい何？経済評論家やパッケージデザインの専門家らが大胆予想！【写真】パッケージ変更するカゴメの「トマトケチャップ」＊＊＊【日本の消費者は情報過多