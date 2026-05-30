Hammer Head Sharkが、6月24日に新曲「ぼくらふたりきり」をリリースすることを発表した。5月30日より、東京・渋谷のライブハウスにて4カ月連続開催する自主企画＜Hammer Head Shark pre. “Close to Void”＞がスタートした彼ら。雪国を迎え開催された初日のSpotify O-Nestで新曲のリリースを発表した。この4カ月連続企画の先には、9月11日に開催する初の渋谷クラブクアトロでのワンマンライブ＜Hammer Head Shark pre.渋谷CLUB Q