フィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、1950年代に英国紙『Evening News』で連載されたムーミンコミックスに着想を得た新コレクション「Rebel Club（レベルクラブ）」が、2026年7月29日（水）より発売される。＞＞＞「レベルクラブ」コレクションをチェック！（写真14点）アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で1873年に創業以来、約150年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛