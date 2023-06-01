ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[イグナシオ ブセ] 2 - 1 [トミー ポール] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第7日がドイツ ハンブルクで行われ、男子シングルス決勝で、イグナシオ ブセと第6シードのトミー ポールが対戦した。 第1セットはイ