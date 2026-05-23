渋谷・改良湯に「Anuaの湯」が誕生。大人気PDRNシリーズや日焼け止め、ガチャが体験できるチャンス！
2026年5月23日から6月6日(土)までの期間、人気銭湯「改良湯」のお風呂場をジャックするイベント「Anuaの湯 うるおい満ちる、水光肌へ。」が開催される。
【画像】脱衣所に設置されているAnuaのスキンケア製品(全6品)
話題の「PDRNシリーズ」を贅沢に体験できるほか、話題の日焼け止めクリームなども実際に試すことができ、入浴とスキンケアを掛け合わせた特別な入浴体験を楽しめる。この記事ではイベントの概要と会場内の様子などを紹介する。
■イベント概要
期間： 2026年5月23日〜6月6日(土)
会場： 改良湯(東京都渋谷区東2丁目19-9)
営業時間： 12時〜23時30分(期間中の土曜は特別営業)
参加費： 通常の入浴料のみで参加可能(初日の貸切イベントを除く)
■創業100年の名湯が「Anua」の世界観に
今回の舞台は、1916年創業の老舗ながら、スタイリッシュなリニューアルで“サウナー”からも絶大な支持を集める渋谷の「改良湯」。期間中は、浴室や脱衣所がAnuaの人気アイテム「PDRNシリーズ」をイメージした世界観で演出される。
注目は、浴室内に設置されたAnuaのスキンケア体験。そして、脱衣所で試すことができる話題の「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」や、最新の日焼け止めクリーム。銭湯の軟水でさっぱりしたあとの肌に、話題の成分「PDRN」でたっぷり潤いを補給する、そんな極上のスキンケア体験が叶う。
■イベント限定コンテンツ
■外れなし！豪華現品も当たる「Anuaガチャ」
来場者限定のお楽しみとして、オリジナルガチャが登場。人気の「PDRNシリーズ」を中心としたアイテムを気軽に試せるチャンスだ。
※なくなり次第終了
■公式SNSフォロー特典
公式LINEを友だち追加し、スタッフに提示すると「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラムシートマスク」が1枚もらえる特典。既に追加済みの方も対象になるのでぜひ参加してみてほしい。
※なくなり次第終了
入浴とスキンケアを掛け合わせたイベント「Anuaの湯 うるおい満ちる、水光肌へ。」。Anuaの世界観に浸りながら心も体もうるおいに満たされる感覚をぜひ体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】脱衣所に設置されているAnuaのスキンケア製品(全6品)
話題の「PDRNシリーズ」を贅沢に体験できるほか、話題の日焼け止めクリームなども実際に試すことができ、入浴とスキンケアを掛け合わせた特別な入浴体験を楽しめる。この記事ではイベントの概要と会場内の様子などを紹介する。
■イベント概要
期間： 2026年5月23日〜6月6日(土)
会場： 改良湯(東京都渋谷区東2丁目19-9)
営業時間： 12時〜23時30分(期間中の土曜は特別営業)
参加費： 通常の入浴料のみで参加可能(初日の貸切イベントを除く)
■創業100年の名湯が「Anua」の世界観に
今回の舞台は、1916年創業の老舗ながら、スタイリッシュなリニューアルで“サウナー”からも絶大な支持を集める渋谷の「改良湯」。期間中は、浴室や脱衣所がAnuaの人気アイテム「PDRNシリーズ」をイメージした世界観で演出される。
注目は、浴室内に設置されたAnuaのスキンケア体験。そして、脱衣所で試すことができる話題の「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」や、最新の日焼け止めクリーム。銭湯の軟水でさっぱりしたあとの肌に、話題の成分「PDRN」でたっぷり潤いを補給する、そんな極上のスキンケア体験が叶う。
■イベント限定コンテンツ
■外れなし！豪華現品も当たる「Anuaガチャ」
来場者限定のお楽しみとして、オリジナルガチャが登場。人気の「PDRNシリーズ」を中心としたアイテムを気軽に試せるチャンスだ。
※なくなり次第終了
■公式SNSフォロー特典
公式LINEを友だち追加し、スタッフに提示すると「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラムシートマスク」が1枚もらえる特典。既に追加済みの方も対象になるのでぜひ参加してみてほしい。
※なくなり次第終了
入浴とスキンケアを掛け合わせたイベント「Anuaの湯 うるおい満ちる、水光肌へ。」。Anuaの世界観に浸りながら心も体もうるおいに満たされる感覚をぜひ体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。