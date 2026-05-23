40試合以上を消化し、シーズン全日程の4分の1が終了したMLB。世界最高峰の舞台でしのぎを削る日本人メジャーリーガー13人の実力＆ポテンシャルを徹底分析する!【写真】しのぎを削る日本人メジャーリーガー13人【ドジャース3人衆の現在地】開幕から1ヵ月半以上が経過し、シーズン全日程の4分の1を消化したMLB。明暗が分かれ始めている日本人メジャーリーガー13人の現状について、MLBに精通する野球評論家で、現役投手を指導するピッ