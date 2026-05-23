昨年12月、業界首位のウエルシアと5位のツルハが経営統合し、売上高で2位に倍以上の差をつける"超巨大連合"が誕生。風雲急を告げるドラッグストア業界の現在地をリポート！【ニッポン経済 令和の業界再編 三国志 Part2.ドラッグストア】＊社名、店名表記はホームページに準拠。データは5月7日時点で、店舗数は国内のみで、海外店は含まない。売上高、営業利益、時価総額は運営会社のものを、店舗数はグループ全体ではなく、当該ブ