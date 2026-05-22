GALNERYUSが、14枚目のニューアルバム『A CRY FROM THE SKY ABOVE』を7月15日（水）にリリースすることが決定した。今作はワールドワイドに活動する彼らが今年2月に開催したチリ公演とメキシコ公演のドキュメントを収録した初回限定盤Blu-ray付きに加え、恒例のTシャツ付き完全生産限定盤もラインナップ。さらにWARNER MUSIC STOREでは、Blu-rayとTシャツに加えてスペシャルグッズが付いたストア限定盤も発売。こちらは6月14日（日