弁当に入っているとうれしいおかずに関するJA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の投稿がSNS上で話題となっています。【豆知識】あなたはどっちが好き？これが「甘い卵焼き」「だし巻き卵」の違いです！JA全農の公式インスタグラムアカウントは「お弁当の定番おかずといえば、やっぱり『卵焼き』 ふたを開けた瞬間、テンションが上がるのはどちらですか？」と投稿し、次の2つの選択肢を提示。A：ほっこり甘い！「甘い