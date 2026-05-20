弁当に入っているとうれしいおかずに関するJA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の投稿がSNS上で話題となっています。

【豆知識】あなたはどっちが好き？ これが「甘い卵焼き」「だし巻き卵」の違いです！

JA全農の公式インスタグラムアカウントは「お弁当の定番おかずといえば、やっぱり『卵焼き』 ふたを開けた瞬間、テンションが上がるのはどちらですか？」と投稿し、次の2つの選択肢を提示。

A：ほっこり甘い！「甘い卵焼き」

B：じゅわっとうまみ広がる！「だし巻き卵」

この投稿に対し、SNS上では「甘い卵焼き大好きです」「子どもの頃を思い出す、甘い卵焼き」「『だし巻き卵』最高です」「Bのじゅわっとうまみ広がる！『だし巻き卵』」などの声が上がっています。このほか「甘い卵焼き。家ではタマネギ入り」「出身が関東で関西在住なので、どちらも好きです」「私はだし巻き卵派 夫は甘い卵焼き派」という声も。

公式アカウントは「地域やご家庭によっても、味付けの好みが分かれますよね」とコメントしています。