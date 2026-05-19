福島ユナイテッドFCは19日、DF安在達弥(30)が一般女性と入籍したことを発表した。安在は過去に東京ヴェルディとアスルクラロ沼津でプレーし、2025年から福島に所属。今季はここまでリーグ戦全17試合に出場している。クラブ公式サイト上で「私事ではありますが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。これからは家庭を持つ責任と自覚を胸に、より一層サッカーに真摯に向き合い、福島ユナイテッドFCの勝利に貢献