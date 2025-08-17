彼氏のハートをギュッとつかみ続けるには、「自分の理解者はこの子しかいない！」と思ってもらうことが重要なようです。では、男性はどんなときに自分のことを見てくれていると実感するのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身男性248名に聞いたアンケートを参考に「『やっぱり俺のことすげーよくわかってるよなー』と彼女に感激してしまうポイント」をご紹介します。【１】昔自分の言ったささいなことまできちんと覚えて