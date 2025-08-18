友達との旅行に彼女を同伴させる男性も多いもの。しかし、長時間行動をともにする旅では、友達に「よく、あんな女と付き合ってるな」と言われないか心配する声も。では、彼女がどんな行動をするのを避けてほしいのでしょうか。今回は20代から30代の独身男性204名に聞いたアンケートを参考に「仲間とのグループ旅行で『お前の彼女最悪！』と友達に言われないために、彼女に気をつけてほしいこと９パターン」を紹介します。【１】下