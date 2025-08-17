花火大会は混雑して当たり前。デートに組み込むためには入念な準備が大切と言えそうです。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞いたアンケートを参考に「大混雑必至の花火大会で女の子に『気が利くね！』と喜ばれる下準備」をご紹介します。【１】ゴザやビニールシートなど、腰を下ろすためのものを用意する「地べたは無理！重いのでシートは男子に持ってきてほしい」（10代女性）というように、座るためのものを男性