W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日5月13日（水）、同ドラマの第5話が放送。第5話では、ネットの炎上と半グレ集団から執拗な追跡を受ける“殺人犯の妻”を栗山千明が演じる。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！中村弘恵（栗山千明）は、“殺人犯の妻”としてネット