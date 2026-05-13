ドラマ『ボーダレス』栗山千明が“殺人犯の妻”を熱演！赤瀬（井ノ原快彦）の妻役で水野美紀も登場

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日5月13日（水）、同ドラマの第5話が放送。

第5話では、ネットの炎上と半グレ集団から執拗な追跡を受ける“殺人犯の妻”を栗山千明が演じる。

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中村弘恵（栗山千明）は、“殺人犯の妻”としてネット記事や掲示板でその名が晒されている人物で、移動捜査課は、弘恵を保護するか所轄の生活安全課に引き渡すかで意見が真っ二つに。

保護を主張する桃子（土屋太鳳）と蕾（佐藤勝利）に対し、無関係を貫きたい須黒（横田栄司）や美青（優香）、白鳥（田中幸太朗）。桃子は、薄情なメンバーに憤りを感じる。

さらに、この件から手を引くように警察庁官房審議官から通達まで届く。移動捜査課の行動が上層部に筒抜けであることを訝しがるメンバーたち。赤瀬（井ノ原快彦）は意味深に美青を見つめるなど、チーム内に不穏な空気が流れ始め…。

そんななか、桃子と蕾の関係にも急展開。もどかしい距離感だった2人がついに急接近…？

そして、内通者のような怪しい動きを見せていた美青にもさらなる動きが。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は新たな局面を迎える。

◆赤瀬の妻役で水野美紀が登場！

そして第5話には、赤瀬の妻・詩織役で水野美紀が登場。謎に包まれた赤瀬の私生活や過去が少しずつ垣間見え始めることになる。

水野が演じる詩織は、インテリアデザイナー。演じるうえで「仕事のできる自立した女性のイメージで、お互いに仕事の悩みを建設的に話し合える対等な信頼関係、リスペクトのある間柄の夫婦の空気感を大事に考えました」と話した水野。

夫役の井ノ原とは旧知の仲だそうで、「久しぶりの再会に、共通の友人の話などで会話が弾みました。こうして共演できたことがとても感慨深く、うれしかったです」と振り返った。

水野は、『踊る大捜査線』シリーズ、『恋人はスナイパー』シリーズの脚本を手掛けた君塚良一の作品への出演にも「久しぶりでうれしかった」と話し、「井ノ原さん演じる赤瀬の活躍をお楽しみに」とメッセージを寄せている。