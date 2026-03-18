OpenAIが2026年3月に登場したGPT-5.4の軽量版である「GPT-5.4 mini」「GPT-5.4 nano」をリリースしたと2026年3月17日に発表しました。GPT-5.4 mini／nanoはGPT‑5.4の強みの多くを受け継ぎながら、高い処理量に対応する高速かつ効率的なモデルとして設計されているとのことです。GPT-5.4 mini と nano が登場 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5-4-mini-and-nano/OpenAIは「GPT‑5.4 miniは、レ