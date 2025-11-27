資生堂は、今年12月までの通期の業績予想を下方修正し、最終損益が520億円の赤字になる見通しだと発表した。赤字額は過去最大だが、その原因は何なのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授は「資生堂が買収した、米国のブランドを減損したことが主な理由だ。だが、同じようなことは過去にも起きており、経営陣の“見通しの甘さ”が再び露呈した形だ」という――。香港の資生堂ストア（写真＝Wpcpey／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons