タケヤ化学工業株式会社は、保温もできるステンレスボトル「トラベラー」シリーズの新たなラインナップとして、「スペシャルセレクション」を2026年1月5日より販売開始した。【写真】ディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビューの3色がそろい、日常にも旅にも特別感を添える2026年1月5日より販売の、保温もできるステンレスボトル「スペシャルセレクション」■「トラベラー スペシャルセレクション」の開発背景 日常使いの