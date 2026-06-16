『週刊SPA! 6月16日号』は6月9日に発売！ 表紙の人＆美女地図～私が主人公～：和田海佑 6月9日発売の『週刊SPA! 6月16日号』の「表紙の人＆美女地図～私が主人公～」に、和田海佑が登場した。 和田海佑 © 撮影／佐藤佑一 彼女は昨年11月にNMB48を卒業。今回は6月のジューンブライドの季節に合わせ、「新婚生活グラビア」を披露している。 持ち前の「あざカ