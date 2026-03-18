米空軍が「時代遅れ」として退役を進めるA-10「サンダーボルトII」攻撃機が、中東のアメリカ中央軍（CENTCOM）管轄下で再び存在感を示している。昨年、在韓米軍から全機が撤収し「歴史の幕引き」が現実味を帯びるなか、皮肉にもイランを念頭に置いた大規模作戦「エピック・フューリー」での実戦投入が、この「空飛ぶ戦車」の代替不可能な能力を再証明する形となった。繰り返される「引退撤回」A-10は、強力な30ミリガトリング砲と