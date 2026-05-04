前川は初回に先制の3点二塁打を放った■中日 ー 阪神（4日・バンテリンドーム）阪神の前川右京外野手が4日、バンテリンドームで行われた中日戦に「6番・左翼」で出場すると、初回に先制の3点適時打を放った。4月19日の中日戦以来のスタメン出場でいきなり結果を出したが、それ以上にファンは「なんで？」と“違和感”を抱いている。前川は初回、2死満塁で打席に立つと、先発した中日のドラフト1位、中西聖輝投手から右中間へ走