【写真】“めめさく”が密着、佐久間大介と目黒蓮の仲良し2ショット Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、メンバーの目黒蓮との2ショット写真を公開した。 ■佐久間大介「ハーフアップ風呂友」 佐久間は「ハーフアップ風呂友」と顔文字を添えて2点の写真を投稿した。 黒い衣装で登場した2人。佐久間はツイードジャケット、目黒はシースルージャケットを着て向かい、手をつない