タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」の約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズの、「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」が、2026年6月27日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレク