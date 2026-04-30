4月27日、アイドルグループ・なにわ男子メンバーの大西流星がInstagramを更新し、激変した自らの様子を公開した。「大西さんは、《変身完了》という文言で写真をアップしました。これまでは、黒髪や茶髪が多かった大西さんですが、金髪にイメチェンしていたのです。自分もまだ慣れていないのか、自分で髪の毛をいじるカットも。イメージを大きく一新したこの写真には、4月30日夜の時点で18万以上の『いいね』がついており、フ