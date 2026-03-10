【7位〜12位】3月11日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！
金運
パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】魚座
総合運：★★☆☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、｢安いほうでいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。
恋愛運
今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！
金運
趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。
ラッキーアイテム：ハンカチ
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】乙女座
総合運：★☆☆☆☆
なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運
「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運
今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関してなにもアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。まわりの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。
恋愛運
恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。
金運
思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、うれしい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：インセンス
ラッキーカラー：オレンジ