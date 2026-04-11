2026年4月、AnthropicはClaude Coworkを正式リリースし、OpenAIはChatGPTに「エージェントモード」を統合、MicrosoftもCopilot Coworkを発表した。AIの大手3社が一斉に繰り出してきた「チャットの次」がAIエージェントだ。 （関連：Soraはなぜ半年で終わったのか？「AIで面白いものを作る」が抱える根本的な矛盾） この動きを筆者は強い実感を持って見ている。社員ゼロの一人法人で、Webメディア