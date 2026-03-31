連続本塁打は３戦でストップしたものの、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の評価がウナギ上りとなっている。そんな中、スペイン紙「マルカ」（電子版）は３０日（日本時間３１日）、「大谷翔平の元チームメートがエリートクラブに加入」との記事を配信した。同記事はＷＢＣ１次ラウンド・チェコ戦（１０日、東京ドーム）でのベンチの動画をアップ。スタメンを外れた大谷が試合中、ベンチで不振の村上に打撃指導を行っ