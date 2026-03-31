ガーディアンズ戦に先発

【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が30日（日本時間31日）、本拠地でのガーディアンズ戦で今季初登板。4回0/3を投げて4安打1失点。4奪三振2四球の内容で黒星を喫した。試合後には「しっかりゾーンの中で勝負できた」と手応えを口にした。

2回までは無失点の立ち上がりも、3回に先頭ペイジズに右翼線二塁打を浴びると、送りバントの後にクワンに右翼線への適時二塁打を許した。4回は無失点に抑え、5回、先頭・マルティネスに中前打を許したところで降板となった。4回0/3を投げ、4安打1失点。4奪三振2四球の内容だった。78球を投げストライク45球。降板時は本拠地ファンから拍手が送られた。

佐々木は「しっかりゾーンの中で勝負できた。四球も2個ありましたけど、全体的には自分のボールで勝負できたのでそれは良かった」と振り返った。

佐々木はオープン戦4試合に登板して1勝0敗、防御率15.58と結果を出せなかった。最終登板となった23日（同24日）の本拠地・エンゼルス戦では2回無安打も8四死球5失点と不安定な内容だった。「自信はそんなになかったですし、僕が一番不安だった」と本音もこぼしたが、今季初マウンドに向けてブルペンなどで調整。「5回投げ切れなかったですけど、今年入ってから一番いいピッチングが出来たので、結果に対する自信というか、そういうものは1つの収穫かなと思います」と話した。（Full-Count編集部）