AIショッピングアプリ「PLUG」を運営する株式会社STRACTは2026年3月24日（火）、2026年3月の全国消費者物価指数の発表に合わせて、主要ECモールのリアルタイム価格データを元に算出した新生活家電の「‟いま買うと損する”商品ランキング」、および新生活で必要なモノの”お買い時″をまとめた「PLUG 買い時指数」を発表するイベントを開催した。当日は主婦ユーザーを対象に、買い物のプロによる「新生活で‟損をしない