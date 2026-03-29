乃木坂野球部は小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人で構成人気アイドルグループ「乃木坂46」の野球好きメンバーで結成されたユニット「乃木坂野球部」が29日、ZOZOマリンスタジアムに来場。ロッテ-西武戦を前にスペシャルライブを行い、場内は大歓声に包まれた。乃木坂野球部は小川彩さん、金川紗耶さん、黒見明香さん、柴田柚菜さん、瀬戸口心月さん、長嶋凛桜さんの6人で構成されている。グル