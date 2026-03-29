乃木坂野球部は小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人で構成

人気アイドルグループ「乃木坂46」の野球好きメンバーで結成されたユニット「乃木坂野球部」が29日、ZOZOマリンスタジアムに来場。ロッテ-西武戦を前にスペシャルライブを行い、場内は大歓声に包まれた。

乃木坂野球部は小川彩さん、金川紗耶さん、黒見明香さん、柴田柚菜さん、瀬戸口心月さん、長嶋凛桜さんの6人で構成されている。グループ名にちなんだ背番号46のロッテユニホームを着用し、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」を熱唱した。

さらに千葉県出身の小川さん、柴田さんがセレモニアルピッチを行った。小川さんはツーバウンドとなったが、柴田さんは山なりながらもノーバウンド投球を披露。スタンドからは温かい拍手が送られ、二人はペコリとお辞儀した。

〇小川さんコメント

「カッコよく投げたいなと思っていたんですけど、とても緊張してしまいました！ 個人的に点数を付けるなら46点で悔しかったです……！ 今シーズンはたくさん球場に行って応援したいと思います！」

〇柴田さんコメント

「大好きなマリーンズの球場で投げることができてとてもよかったです！ ヘンなところに投げちゃうかなと思ったんですけど、無事に投げれて100点の投球でした！ 今後もマリーンズファンとして応援し続けます！」（Full-Count編集部）