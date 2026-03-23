「コイン投げと野球の打率では種類が違う？」数学的確率と統計的確率とは！？ 数学的確率と統計的確率 コイン投げは数学的確率 コインには表と裏があるので、1枚のコインを1回投げたときに起きる結果の可能性は「表が出る」か「裏が出る」か、2つの結果のうちのどちらか1つです。したがってコインを1回投げたときに表が出る確率は、2つの可能性のうちの1つですから、2分の1になります。このような考え方から求めた確率のことを