「コイン投げと野球の打率では種類が違う？」数学的確率と統計的確率とは！？【マンガでわかる　図解　眠れなくなるほど面白い　確率の話】

「コイン投げと野球の打率では種類が違う？」数学的確率と統計的確率とは！？

数学的確率と統計的確率

コイン投げは数学的確率

コインには表と裏があるので、1枚のコインを1回投げたときに起きる結果の可能性は「表が出る」か「裏が出る」か、2つの結果のうちのどちらか1つです。

したがってコインを1回投げたときに表が出る確率は、2つの可能性のうちの1つですから、2分の1になります。このような考え方から求めた確率のことを「数学的確率」といいます。

サイコロを振る場合なら、1の目が出る確率は6通りの出方のうちの1つですから、6分の1になります。

また、ジョーカーを除いたトランプ52枚からハートのエースを選ぶ確率は、52分の1です。単にエースを選ぶだけの確率なら、52分の

4（13分の1）。これらはすべて数学的確率です。

実際の結果から導き出す統計的確率

一方、1枚のコインを10回投げたとき、そのうち７回表が出たとすると、表が出る確率は10分の7になります。このような方法で求めた確率のことを「統計的確率」といいます。

野球でバッターが100打席のうち30本ヒットを打っていれば、このバッターがヒットを打つ確率は10分の3、打率3割ということ。これも統計的確率です（実際の打率計算より単純化しています）。

要するに、数学的確率というのは理論的に出した確率で、統計的確率というのは実際の結果から出した確率ということです。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』