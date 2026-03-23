今、美容感度の高い女性たちの間で注目を集めている次世代成分「NAD」。そんな話題の成分を配合した新スキンケアシリーズが、韓国発ブランドから登場します。乾燥やハリ不足が気になる肌にアプローチし、まるで肌管理後のような上品なツヤを演出。毎日のケアで、内側から輝くような美しさを目指せる注目アイテムです♡ NAD配合で叶える発光ツヤ肌 「NADプリズセル™¹配合シリーズ」は、次世