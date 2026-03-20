『機動武闘伝Gガンダム』放送30周年の節目を迎えたことを記念して、3DCGのプリビズを主体とした実験的デジタルアニメーションとして30周年記念ファイティングムービーが公開されました。また、『機動武闘伝Gガンダム』『新機動戦記ガンダムW』と展開されてきた「ガンダムGWX30周年プロジェクト」の最後の作品となる『機動新世紀ガンダムX』の30周年記念ロゴも公開されています。GUNDAM Official Websitehttps://gundam-official.co