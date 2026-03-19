ドル円、再び１６０円うかがう展開中東情勢の緊迫化とパウエル会見でドル高が強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台後半まで上昇。再び１６０円をうかがう展開となっている。中東情勢が再び緊迫化し、イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギӦ