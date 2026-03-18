セネガルサッカー連盟（FSF）は18日、アフリカサッカー連盟（CAF）が下した決定に対し非難の声明を発表した。CAFの控訴委員会は17日、2025年12月から2026年1月にかけて開催されたアフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の決勝戦であるセネガル代表vsモロッコ代表に関して、試合結果の変更を発表していた。試合は、セネガル代表が1ー0で勝利を収め、2大会ぶり2度目のチャンピオンになっていたものの、試合終了間際のPK