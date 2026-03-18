ハーパーの移籍翌年にナショナルズが世界一■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。“銀河系軍団”のはずが目前で逃した頂点。アーロン・ジャッジ外野手とブライス・ハーパー内野手は、“シルバーコレクター”になりつつある。ジャッジは7試合でチー