POPOPO取締役の庵野秀明氏と川上量生氏、GACKT、西村博之氏、代表取締役社長の矢倉純之介氏 POPOPOは18日、通話アプリ「POPOPO」（ポポポ）の提供を開始した。画面内にアバターが登場し、アバターを通じて直接会話しているような体験ができる。プライベートな会話だけでなく、配信素材としても利用できるようになっており、配信者同士がコラボしたりゲストを呼んでトークしたりできる。 18日に