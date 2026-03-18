アイスのおいしさは“味”だけじゃない。思わずクセになる食感も楽しみたいーそんな人にぴったりの新作が、【Häagen-Dazs（ハーゲンダッツ）】から登場しました。ミニカップの新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」は、ザクッとかじれる“ザク硬”食感が特徴。食べ始めたら夢中になるインパクトのある食感と、こだわりのフレーバーが楽しめます。今回は、甘酸っぱい「ストロベリーブラックココア