法人税など約1億5700万円を脱税したなどの罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果被告（38）の初公判が東京地裁で開かれ、宮崎被告は起訴内容を認めました。SNSで美容品などを紹介して収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」と、代表を務めるインフルエンサーの宮崎麗果被告は、架空の業務委託費を計上するなどして、2021年と2024年までの2年間で約4億9600万円の所得を隠し、法人税と消費税あわせて約1億5700万円を脱税