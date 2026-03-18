最も燃費が良いモデルの仕様とは？2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあります。ホルムズ海峡は世界各国、特にアジア諸国の原油調達における重要なルートです。【画像】超カッコいい！ これが“一番低燃費”なトヨタ最新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リ